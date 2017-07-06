UEFA Regions' Cup'ta Finalistler Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Regions' Cup'ta (UEFA Bölgeler Kupası) finalistler belli oldu. Gruplarında birinci olan İrlanda temsilcisi Region 2 ile Hırvatistan temsilcisi Zagreb, 9 Temmuz'da oynanacak finalde mücadele edecek.



A Grubu'nda son maçlar öncesinde lider durumda bulunan Zagreb, Çek Cumhuriyeti ekibi Ingulec'i 4-1 mağlup etti. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hırvat takımının gollerini 43. dakikada Filipovic, 45. dakikada Mohac, 83. dakikada Stulec ve 90+1. dakikada Krajacic kaydetti. Ingulec'in tek golü, 90. dakikada Bozhenko'dan geldi.



Grupta günün diğer maçında ise İstanbul Bölge Karması, Portekiz ekibi Lisboa ile 1-1 berabere kalıp grubunu ikinci, Regions' Cup'ı üçüncü sırada tamamladı. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta konuk ekibin golünü 41. dakikada David Cardoso attı. İstanbul Bölge Karması, 90+5. dakikada Ramazan Kallıoğlu'nun golüyle bronz madalyaya hak kazandı.



İrlanda temsilcisi Region 2 ise Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanan maçta Çek Olomouc'u 4-1 mağlup etti ve B Grubu'nda lider olarak finale yükseldi. Region 2'nin golleri, 22. dakikada Kelly, 39 ve 51. dakikalarda Hayes ve 83. dakikada Carr'dan gelirken, Olomouc'un tek sayısını 35. dakikada P. Navratil kaydetti.



B Grubu'nda oynanan günün diğer maçında Rus ekibi South Region, İspanya temsilcisi Castilla y Leon'u 3-2 yendi.



TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta Castilla y Leon, 16 ve 19. dakikalarda Garcia Puente'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak South Region, 64. dakikada Nastavshev, 76. dakikada (penaltıdan) Khodzhumyan ve 90+2. dakikada Sokolov'un golleriyle 3-2'lik galibiyeti buldu. South Region'da 85. dakikada Khodzhumyan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



UEFA Regions' Cup'ta şampiyonun belli olacağı final maçı, 9 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak. - İSTANBUL