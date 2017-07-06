UEFA Regions' Cup'ta Finalistler Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Regions’ Cup’ta (UEFA Bölgeler Kupası) finalistler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Regions' Cup'ta (UEFA Bölgeler Kupası) finalistler belli oldu. Gruplarında birinci olan İrlanda temsilcisi Region 2 ile Hırvatistan temsilcisi Zagreb, 9 Temmuz'da oynanacak finalde mücadele edecek.
A Grubu'nda son maçlar öncesinde lider durumda bulunan Zagreb, Çek Cumhuriyeti ekibi Ingulec'i 4-1 mağlup etti. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hırvat takımının gollerini 43. dakikada Filipovic, 45. dakikada Mohac, 83. dakikada Stulec ve 90+1. dakikada Krajacic kaydetti. Ingulec'in tek golü, 90. dakikada Bozhenko'dan geldi.
Grupta günün diğer maçında ise İstanbul Bölge Karması, Portekiz ekibi Lisboa ile 1-1 berabere kalıp grubunu ikinci, Regions' Cup'ı üçüncü sırada tamamladı. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta konuk ekibin golünü 41. dakikada David Cardoso attı. İstanbul Bölge Karması, 90+5. dakikada Ramazan Kallıoğlu'nun golüyle bronz madalyaya hak kazandı.
İrlanda temsilcisi Region 2 ise Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanan maçta Çek Olomouc'u 4-1 mağlup etti ve B Grubu'nda lider olarak finale yükseldi. Region 2'nin golleri, 22. dakikada Kelly, 39 ve 51. dakikalarda Hayes ve 83. dakikada Carr'dan gelirken, Olomouc'un tek sayısını 35. dakikada P. Navratil kaydetti.
B Grubu'nda oynanan günün diğer maçında Rus ekibi South Region, İspanya temsilcisi Castilla y Leon'u 3-2 yendi.
TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta Castilla y Leon, 16 ve 19. dakikalarda Garcia Puente'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak South Region, 64. dakikada Nastavshev, 76. dakikada (penaltıdan) Khodzhumyan ve 90+2. dakikada Sokolov'un golleriyle 3-2'lik galibiyeti buldu. South Region'da 85. dakikada Khodzhumyan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
UEFA Regions' Cup'ta şampiyonun belli olacağı final maçı, 9 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak. - İSTANBUL