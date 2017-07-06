UEFA Regions' Cup'ta Finalistler Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Regions' Cup'ta (UEFA Bölgeler Kupası) finalistler belli oldu. Gruplarında birinci olan İrlanda temsilcisi Region 2 ile Hırvatistan temsilcisi Zagreb, 9 Temmuz'da oynanacak finalde mücadele edecek.



Statü gereği gruplarında ikinci sırayı alan Rus South Region ile İstanbul Bölge Karması ise UEFA Regions' Cup üçüncüsü olarak bronz madalyaya hak kazandılar.



İSTANBUL / DHA