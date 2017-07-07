UEFA Regions' Cup Medya Günü Yapıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Regions' Cup finali medya günü aktivitesi yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Mixed Zone alanındaki etkinlikte İrlanda temsilcisi Region 2 Teknik Direktörü Gerry Davies, takım kaptanı Kenneth Hoey, Zagreb Teknik Direktörü Tomislav Gricar ile takım kaptanı Zeljko Stulec soruları yanıtladı.



GRİCAR: FİNALDE HERKES KEYİF ALSIN



Zagreb Teknik Direktörü Gricar şöyle konuştu: "Öncelikle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok iyi takımların olduğu bu turnuvada bu iki takım finale yükseldi. Ancak bizim dışımızda diğer takımlar da çok iyiydi. Pazar günkü mücadelede herkesin keyif almasını ve eğlenmesini umuyorum. Bu bir futbol savaşı değil. O yüzden umarım hak eden kazanır. Riva tesisleri ile ilgili konuşmak istiyorum. Gerçekten mükemmel bir tesis. Avrupa'da birçok ülkeyi gezdim, çok fazla kamp tesisi gördüm. Ancak bu kadar elverişlisini, bu kadar mükemmelini hiç görmemiştim. Yetkililere çok teşekkür ediyorum. Sahadaki oyuna geri dönersek ben oyuncularımdan keyif almalarını istediğimi söylüyorum. Benim için önemli olan kazanmak ve oynadığımız oyundan keyif almak. Umarım finalde de bunu başarabiliriz ve keyifli ayrılırız."



DAVİES: BURADA OLMAK MÜKEMMEL DUYGU



Region 2 Teknik Direktörü Gerry Davies şu ifadeleri kullandı: "Finalde olmak mükemmel bir duygu. Çok iyi takımlar arasından buraya geldik. Finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. 2015 yılındaki finalde yine Zagreb takımıyla karşılaşmıştık ve evimizdeki maçı kazanmıştık. Şimdi farklı bir yerdeyiz; farklı bir oyuncularla oynuyoruz. O nedenle bu sefer daha farklı olabilir. Daha zor bir turnuva geçirdik. Bu baskının altından kalkmaya çalışacağız. Riva tesislerinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten dünya klasmanında bir tesis. Çok başarılı. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Her türlü imkana sahibiz burada. Ben tüm tesis çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bize her türlü konuda yardımcı oldular; destek oldular. Hiçbir zaman bir eksiğimiz olmadı. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na da teşekkür etmek istiyorum. Yapılan bu tesis sayesinde altyapı oyuncularına büyük destek veriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun böyle bir şeye destek vermesi çok anlamlı... Buradan çok önemli oyuncuların çıkacağını düşünüyorum. İstanbul'a gelince dünyanın en güzel şehirlerinden birisi… Biz de çıkıp gezdik. Türk insanın sıcakkanlılığını gördük. Olağanüstü tarihi yerleri ziyaret ettik. Bundan sebep de çok mutlu olduk. Final öncesi 3 gün dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Sonuçta biz Real Madrid ya da Barcelona değiliz."



HOEY: REGİONS' CUP ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ



Region 2 kaptanı Kenneth Hoey, şu ifadeleri kullandı: "Teknik direktörümüz çok başarılı. Burada iki hafta geçirdik, çok iyi hazırlandık. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Herkes Şampiyonlar Ligi aşamasına çıkmak istiyor. Hepimiz o seviyede olmak isteriz. Bizim de genç ve aç oyuncularımız var, bu başarıyı elde etmek isteyen. Ancak bizim için Regions' Cup da Şampiyonlar Ligi gibi. Burada da aynı hissi yaşıyoruz."



STULEC: İKİ YIL ÖNCESİNDEN DAHA İNANÇLIYIZ



Zagreb kaptanı Zeljko Stulec, şöyle konuştu: "İki yıl öncesine göre daha inançlıyız. Hocamızın taktikleri daha iyi. Bu yüzden daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bizim takımımızda çok iyi oyuncular var ama profesyonel futbol oynamıyorlar. Bu nedenle amacımız herkesin kendini gösterip bir gün Şampiyonlar Ligi ya da üst düzey bir takıma imza atmak. Herkes bunun hayalini kuruyor."



