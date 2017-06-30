UEFA Regions' Cup Medya Günü Yapıldı
Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Regions' Cup Finalleri'nin medya günü Riva'da yapıldı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Regions' Cup Finalleri'nin medya günü Riva'da yapıldı.
TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki medya gününde basın mensupları, finallerde mücadele edecek sekiz takımın teknik direktörleri ile bir araya geldi. Kamil Doygun (İstanbul Bölge Karması), Tomislav Gricar (Zagreb-Hırvatistan), Andrii Kononenko (Ingulec-Ukrayna), Marco Guerreiro (Lisbao-Portekiz), Mario Sanchez Garcia (Castilla y Leon-İspanya), Karel Trnecka (Olomouc-Çek Cumhuriyeti), Gerry Davies (Region II-İrlanda Cumhuriyeti) ve Oleg Sanko (South Region-Rusya) soruları yanıtladı.
KARDEŞLİK VE DOSTLUK KUPAYI ALACAK
Turnuvaya katılan bütün teknik direktörlere başarılar dileyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, organizasyonla ilgili şöyle konuştu: "Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu, aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı olarak bu turnuvanın elçisi olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Konuk takımları, misafirlerimizi ülkemde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu güzel tesisinde ağırlamaktan da ayrıca çok memnunum. Başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanım Sayın Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyelerimizin de bu turnuvanın başarıyla devam etmesi yönündeki dileklerini sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'de amatör futbol, sanırım dünyada en önde sporcu sayısını içeren bir noktada. 300 bin civarında amatör sporcumuz var. 6 bin spor kulübü, 28 bin takımla amatör liglerde mücadele ediyor. Hemen hemen Türkiye'de 90 bin civarında da amatör müsabakalar oynanıyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği bu güzel oyunda amatörlerde dünyada belki de liderliği alabilecek bir maç sayısına ve amatör futbolcu sayısına sahibiz.
Bu güzel oyunda rakip olacağız ama dostluğu, arkadaşlığı spor sahasında tüm Avrupa ve dünyaya göstermeye çalışacağız. Bir tane şampiyon çıkacak. Ama dostluk ve kardeşlik şimdiden kupayı aldı ve alacak diye düşünüyorum."
KAMİL DOYGUN: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ
İstanbul Bölge Karması Teknik Direktörü Kamil Doygun da turnuvanın Türkiye'de yapılmasının sorumluluklarını artırdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Türkiye olarak çok iyi bir hazırlık döneminden sonra finallere kadar geldik. Son 8'e kalan tüm takımlar çok kaliteli. Çok iyi bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum. Herkes çok özveriyle çalıştı. Ülkemize yakışır bir şekilde burada kupayı almak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah sonunda mutlu olan taraf biz oluruz."
İSTANBUL / DHA