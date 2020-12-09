UEFA, PSG Başakşehir maçına müfettiş atadı!
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UEFA, PSG Başakşehir maçına müfettiş atadı!

09.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:51
UEFA, PSG Başakşehir maçına müfettiş atadı!

UEFA, PSG-Başakşehir mücadelesinin yaşanan ırkçılık olayı nedeniyle yarıda kalması üzerine olay ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığını açıkladı.

UEFA, PSG-Başakşehir mücadelesinin yaşanan ırkçılık olayı nedeniyle yarıda kalması üzerine olay ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığını açıkladı.

Fransa'da dün Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan ırkçılık olayları ile ilgili UEFA gerekli adımları attı. UEFA, dün gece yaşanan olayların soruşturulması için bir disiplin soruşturması açıldığını ve bir müfettişin konu hakkında görevlendirildiğini açıkladı.

Soruşturma ile ilgili zaman içinde kamuoyuna bilgilerin de paylaşılacağı belirtildi. - İSTANBUL

UEFA, PSG Başakşehir maçına müfettiş atadı!
UEFA, PSG Başakşehir maçına müfettiş atadı!
UEFA, PSG Başakşehir maçına müfettiş atadı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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