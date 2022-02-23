UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde

AA, Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, mayıs ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebilir.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, mayıs ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre UEFA, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılacak final maçının yerini değiştirmeyi planlıyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve gerekmesi halinde gecikmeden karar alınacağı vurgulandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemeyeceğini" söyledi.

Final maçının St. Petersburg kentinden alınması çağrısında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

UEFA, halihazırda 2 Mart'ta Kiev'de oynanması planlanan Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasındaki Gençler Ligi maçını ertelemişti.

Londra, daha önce 7 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Petersburg, Mayıs, Rusya, UEFA, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title