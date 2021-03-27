UEFA'nın İstanbul planı: Şampiyonlar Ligi finaline en az 9 bin taraftar!
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UEFA'nın İstanbul planı: Şampiyonlar Ligi finaline en az 9 bin taraftar!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'nın İstanbul planı: Şampiyonlar Ligi finaline en az 9 bin taraftar!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına en az 9 bin taraftarın alınmasını planlıyor.

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İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına en az 9 bin taraftarın alınmasını planlıyor.

Geçtiğimiz sene korona virüs sebebiyle İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor. Çeyrek finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.

(Uygar Aydın/İHA)

UEFA'nın İstanbul planı: Şampiyonlar Ligi finaline en az 9 bin taraftar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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