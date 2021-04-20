UEFA'nın eli kolu bağlandı!
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UEFA'nın eli kolu bağlandı!

UEFA'nın eli kolu bağlandı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Avrupa Süper Ligi'ne katılan futbolcuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan men edebileceklerini açıklamasının ardından gözler talimatlara çevrildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Avrupa Süper Ligi'ne katılan futbolcuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan men edebileceklerini açıklamasının ardından gözler talimatlara çevrildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılan futbolculara, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan men edebileceklerini açıklamasının ardından gözler talimatlara çevrildi. Konu hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan Av. Ozan Bilican, UEFA'nın talimatlar gereği men yetkisinin olduğunu ama bunu pratiğe dökme konusunda nasıl bir yol izleyeceğini merak ettiklerini belirtti. Bilican, "FIFA veya UEFA, kendi organizasyonlarında tek yetkili kurumdur ve yerel liglere müdahale etme yetkisi yoktur. Bu kurumlar, 'x futbolcuyu turnuvadan men ediyorum' deme hakkına sahip. Ama federasyonlara 'x futbolcunun lisansını iptal et' diyemez. Ama federasyonlar da bu konuda UEFA ile birlikte hareket ettiği için reaksiyonlarının ne olacağı büyük merak konusu. Örneğin UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'na 'Manchester City'i Premier Lig'den men et' diyemez. UEFA bizzat kendi organizasyonlarından takımları veya futbolcuları men edebilir. Ama burada gerekçe önemli. Hangi gerekçeden men edeceği önemli" dedi.

"Konu AİHM'e kadar gidebilir"

Futbolcunun uluslararası turnuvalardan men olma hakkında hakkında ise, "Disiplin talimatlarında şöyle bir bilinçli boşluk var. Bir futbolcu bir eyleminden dolayı ceza yedi diyelim, kulübü de doğrudan sorumlu oluyor. Ancak kulübün tüzel kişiliği ile bir eyleminden ötürü futbolcuya ceza verilebilir mi, buna ilişkin bir hüküm mevcut değil. Zira olması da mümkün değil çünkü hukukun doğasına aykırı. Tüzel kişiliğin aldığı bir karar sebebiyle karar mercii bile olmayan sözleşmeli futbolcuya hangi disiplinsizlikten, nasıl ceza keseceksin? Şimdi bu talimatı tersten yorumlarsak, kulübün eyleminden dolayı sözleşmeli futbolcuya ceza kesilirse, hele ki futbolcu uluslararası en önemli turnuvalardan men durumu ile karşı karşıya kalırsa, yaşayacağı şahsi sponsorluk kayıpları, sözleşme gelir kayıpları değerlendirilse bu sefer de futbolcu, 'Kulüp bir hamle yaptı. Benim bir dahilim yok, müdahil olmaya yetkim dahi yok. Ben sözleşmeli futbolcu olarak bu çarkın en ufak bir dişlisi bile değilim' diyerek olaydan sıyrılma durumu olabilir, olmalı da. Evet UEFA'nın x futbolcuyu turnuvadan men edebilme yetkisi var ama işin pratiğe dökülmesinde bunu yapabilir mi o şu an tartışma konusu. Eğer böyle bir durum olursa, çok ciddi tazminat yükümlülükleri doğar ve futbolcu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyabilir" şeklinde konuştu.

(Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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