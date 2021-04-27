UEFA Milli Takımlar Komitesi, EURO 2020'de kadro sayılarının arttırılmasını istiyor

UEFA Milli Takımlar Komitesi, Avrupa Şampiyonası için takım kadrolarının 23 oyuncudan 26'ya çıkarılmasını tavsiye etti.

UEFA Milli Takımlar Komitesi, Avrupa Şampiyonası için takım kadrolarının 23 oyuncudan 26'ya çıkarılmasını tavsiye etti.

Avrupa Şampiyonasına (EURO 2020) sayılı günler kala, UEFA Milli Takımlar Komitesi'nden kadro sayıları için UEFA'ya teklif yapıldı. Komite, korona virüs salgınının ortaya çıkardığı sorunları göz önüne alınarak, Avrupa Şampiyonası'nda 23 kişilik kadro yerine 26 kişilik oyuncu grubunun belirlenmesini tavsiye etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı