UEFA, Milan'ı Avrupa Kupalarından Men Ediyor
UEFA, harcama limitini aşan İtalyan devi Milan'ı Avrupa kupalarından men etmeye hazırlanıyor.
İtalyan devi Milan, UEFA tarafından turnuvalardan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya...
The New York Times'tan Tariq Panja'nın haberine göre UEFA'nın finansal denetçileri harcama limitini aşan Milan'ın Avrupa kupalarından men edilmesini talep etti. Son karar ise UEFA'nın haziran ayı başında yapılacak toplantısında alınacak.
UEFA YÖNETİCİLERİ DOĞRULADI: MEN İHTİMALİ YÜKSEK
UEFA geçen hafta yaptığı açıklamada Milan'ın Finansal Fair-Play konusunda yetkilileri ikna edemediğini bildirmişti.
İsmini vermek istemeyen iki UEFA yöneticisi Milan'ın Avrupa kupalarından men edilmesinin yüksek ihtimal olduğunu ifade etti.
YORUMLAR (13)
-
kardeşim katılsalar ne olacak...İSPANYOLLAR 2 KUPAYI DA 100 DE 100 ALACAK..BENCE AVRUPA KUPALARI ARTIK OYNANMASIN ...KUPALARI DİREK İSPANYOLLARA VERSİNLER...O PSG NİN MAL ANTRENÖRÜ EMERY 750 MİLYON EURO LUK KADROYLA DEPLASMANDA ÖNE GEÇİYOR.ORDAN ELENİYOR..JUVENTUS EPLASMANDA REALİ 3 0 YENERKEN HAKEM PENALTI VERİYOR ELENİYOR..BU MALLARA VERİLEN PARAYA YAZIK...FUTBOLUN TADI KAÇTI ARTIK VE BENCE UEFA NIN BİRŞEYLER YAPMASI GEREKİYOR..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BABA FİNGO MALI ŞİKEYİ GS NEZAMN YAPMIŞ BİLİP BİLMEDEN YORUM YAPMA EVLADIM FUTBOLLA ALAKAN YOK YORUM YAPIYORSUN ANLAMSIZ BOŞ GEREKSİZ ADAMCevap Yaz Yayından Kaldır
-
gs bu sene kupalardan men edildi.sebebi ise şike.üç maçta tespit edilmiş.alanya daki hakemde göz altındaCevap Yaz 4 Yayından KaldırBEŞİKTAŞ: allahtır iyi olmuşYayından Kaldır
-
darısı feneveCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır