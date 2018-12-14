UEFA, Milan'a 12 milyon euro para cezası verdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Milan Kulübüne 12 milyon euro para cezası verdiği, bu tutarın İtalyan ekibin bu yılki UEFA gelirlerinden kesileceği kaydedildi.

GRUPLARDAN ÇIKAMADI

Açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair-play şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, kırmızı-siyahlı ekibin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi. UEFA, Haziran ayında aldığı kararla Milan'a bir yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kararı kaldırmıştı. Bu sezon UEFA Avrupa Liginde mücadele eden Milan, F Grubunu 10 puanla üçüncü sırada tamamladı ve gruptan çıkamadı.