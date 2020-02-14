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UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi

UEFA, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi Finansal Fair-Play nedeni ile 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men etti.

14.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:47
UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi

UEFA, İngiltere Premier Lig ekibi 'yi Finansal Fair-Play nedeni ile 2 yıl Kupaları'ndan men etti.


UEFA, İngiltere Premier Lig'in ekibi Manchester City'yi, Finansal Fair-Play regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men etti ve 30 milyon euro para cezası verdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.


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Kaynak: İHA
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