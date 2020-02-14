UEFA, Manchester City'ye 2 yıl Avrupa'dan men cezası verdi

14.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:47

UEFA, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi Finansal Fair-Play nedeni ile 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men etti.



UEFA, İngiltere Premier Lig'in ekibi Manchester City'yi, Finansal Fair-Play regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men etti ve 30 milyon euro para cezası verdi. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.



Manchester City'nin CAS'a başvurma hakkı bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA