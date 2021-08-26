UEFA maçlarında VAR var mı? Roma - Trabzonspor maçında VAR sistemi var mı?
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UEFA maçlarında VAR var mı? Roma - Trabzonspor maçında VAR sistemi var mı?

UEFA maçlarında VAR var mı? Roma - Trabzonspor maçında VAR sistemi var mı?
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Sporseverlerin ilgi odağı haline gelen Roma - Trabzonspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. VAR sisteminin olup olmadığı merak edilirken Roma - Trabzonspor maçında VAR sistemi var mı ve UEFA maçlarında VAR var mı sorularının yanıtları araştırıldı.

Avrupa Ligi'nde sahneye çıkan takımlarımızın maçları yakından takip ediliyor. İstatistikler ve kadrolar incelenirken VAR sisteminin olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, UEFA maçlarında VAR var mı? Roma - Trabzonspormaçında VAR sistemi var mı?

ROMA - TRABZONSPORMAÇINDA VAR SİSTEMİ VAR MI?

Roma - Trabzonsporarasında geçtiğimiz hafta yapılan karşılaşmada hakem VAR'a gitmedi. Roma - Trabzonsporarasında bugün oynanacak rövanş maçında VAR olup olmadığını maç esnasında öğrenilecek.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ön eleme maçı, 26-08-2021 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma - Trabzonspor maçı ATV'den yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Roma - Trabzonspor maçını ATV'den şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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