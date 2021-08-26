UEFA maçlarında VAR var mı? Kopenhag - Sivasspor maçında VAR sistemi var mı?

Sporseverlerin ilgi odağı haline gelen Kopenhag - Sivasspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. VAR sisteminin olup olmadığı merak edilirken Kopenhag - Sivasspor maçında VAR sistemi var mı ve UEFA maçlarında VAR var mı sorularının yanıtları araştırıldı.