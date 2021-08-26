UEFA maçlarında VAR var mı? Galatasaray Randers maçında VAR sistemi var mı?

Sporseverlerin ilgi odağı haline gelen Galatasaray Randers maçı hakkında detaylar merak ediliyor. VAR sisteminin olup olmadığı merak edilirken Galatasaray Randers maçında VAR sistemi var mı ve UEFA maçlarında VAR var mı sorularının yanıtları araştırıldı.