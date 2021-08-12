UEFA maçında Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? St. Johnstone Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? Galatasaray'ın UEFA maçındaki kalecisi belli oldu
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UEFA maçında Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? St. Johnstone Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? Galatasaray'ın UEFA maçındaki kalecisi belli oldu

UEFA maçında Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? St. Johnstone Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? Galatasaray'ın UEFA maçındaki kalecisi belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi için St. Johnstone ile büyük mücadele verecek olan Galatasaray'da en çok merak edilen konu kalede kimin olacağı oldu. St. Johnstone ile oynana ilk maçta kırmızı kart gören ve ikinci maçta cezalı olacak Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde kimin olacağı merak edilmekte. Peki, UEFA maçında Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? St. Johnstone Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? Galatasaray'ın UEFA maçındaki kalecisi belli oldu

İlk maçta St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kalede kimin olacağı merak ediliyor. İlk maçta Aytaç Kara'nın geri pasında rakibine yaptığı hareket sonrası penaltıya sebep olan ve kırmızı kart gören Muslera, ikinci maçta cezalı durumda. Taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan Muslera'nın yerine St. Johnstone'a karşı ikinci maçta kimin kalede olacağı futbol severler tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar internette en çok "UEFA maçında Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? St. Johnstone Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? Galatasaray'ın UEFA maçındaki kalecisi belli oldu mu? GS'nin kalecisi kim olacak? St. Johnstone maçında kaleci kim?" soruları aratılırken, detaylar haberimizde...

UEFA MAÇINDA GALATASARAY'IN KALESİNDE KİM OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ikinci maçında Muslera'nın cezalı olduğu maçta Galatasaray'ın kalesinde İsmail Çipe olacak.

Çipe, Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor gibi takımlarda kiralık oynamış ve 2018-19 sezonunda, Galatasaray ile 8 resmi maça çıkarak şampiyonluk yaşamıştı.

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UEFA maçında Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? St. Johnstone Galatasaray'ın kalesinde kim olacak? Galatasaray'ın UEFA maçındaki kalecisi belli oldu - Haberler
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