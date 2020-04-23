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UEFA, liglerin geleceğiyle ilgili alınan kararları açıkladı

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yerel lig ve kupaların, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden önce başlaması konusunda çalışıldığını açıkladı.

23.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:16
UEFA, liglerin geleceğiyle ilgili alınan kararları açıkladı

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yerel lig ve kupaların, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden önce başlaması konusunda çalışıldığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "İki senaryo üzerine çalışıldı. İkisinde de yerel futbol organizasyonları, UEFA'nın kulüp müsabakalarından önce başlıyor. Birincisinde liglerin ağustos ayında yapılacak UEFA kulüp müsabakalarından önce bitirilmesi, diğerinde ise müsabakaların ligler devam ederken paralel olarak yapılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Liglerin tamamlanabilmesi ve Avrupa müsabakalarına katılacak takımların doğal yollarla belirlenebilmesi için format değişikliği de dahil mümkün olan bütün seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiği konusunda bütün federasyonların uyarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, spor organizasyonlarını yasaklayan resmi bir karar, liglerin gelecek sezonun başlamasına yeterli süre kalacak zamanda bitirilememesi veya liglerin tamamlanmasını imkansız kılacak ekonomik problemlerin olması halinde liglerin ülke federasyonları tarafından sonlandırılabileceği belirtildi.

Liglerin bu sebeplerle tamamlanamaması durumunda, ülke federasyonlarının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımları bu sezonki başarı durumlarına göre seçmesi gerektiği aktarıldı.

Seçim yaparken adil, tarafsız ve şeffaf davranılması, seçimlerin ilgili yerel kurumlar tarafından onaylanması gerektiği vurgulandı.

UEFA kulüp müsabakalarına katılmanın her zaman "sportif liyakate" dayandığı hatırlatıldı.

UEFA'nın, adil ve tarafsız bir seçim olmaması veya geçerli sebep olmadan liglerin iptal edilmesi durumunda, ülke federasyonları tarafından seçilen Avrupa kupalarına katılacak takımları turnuvalara almama hakkı bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) isminin değiştirilmemesine karar verildiği açıklandı.

21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili kararın ise UEFA'nın 27 Mayıs'ta yapacağı toplantıda alınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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