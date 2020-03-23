UEFA, ‘kurtarma paketi’ hazırlayabilir Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı liglerin tamamlanamaması durumunda yaklaşık 7 milyar euro zarara uğraması beklenen Avrupa futbolu için kurtarma paketi hazırlanabilir.

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı liglerin tamamlanamaması durumunda yaklaşık 7 milyar euro zarara uğraması beklenen Avrupa futbolu için kurtarma paketi hazırlanabilir. Kaynak: Dunya.com