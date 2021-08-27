UEFA kura çekimi izle! UEFA Avrupa Kupası kura çekimi canlı izleme linki!
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Kupası kura çekimi canlı izleme linki ne? UEFA kura çekimi izle!
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Gelişmeler sonrası UEFA Avrupa Kupası kura çekimi canlı izleme linki araştırıldı.
UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN, FB TV ve UEFA TV Youtube, kanallarından yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde torbalar:
1. Torba: Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz
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