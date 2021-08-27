UEFA kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ura çekimi ne zaman, saat kaçta?
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UEFA kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Haberler.com - Haberler | Gündem

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA kura çekimi hangi kanalda? İşte detaylar…

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe gruplarda mücadele edecek. Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Gelişmeler sonrası UEFA kura çekimi hangi kanalda,UEFA Avrupa Ligi ura çekimi ne zaman, saat kaçta merak edildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

UEFA AVRUPA LİGİ URA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 27.08.2021 Cuma günü, bugün saat 13.00'te başlayacak.

UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN, FB TV ve UEFA TV Youtube, kanallarından yayınlanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Avrupa Ligi'nde torbalar:

1. Torba: Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz

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