UEFA kupasını kim kazandı 2021?
2020-21 sezonu UEFA kupası final maçı Villareal ile Man. United arasında yapılıyor. Sporseverler ise maç sonucunu merak ediyor ve UEFA kupası kim kazandı? UEFA kupası final maçı hakkında detaylar…
Villareal ile Man. United UEFA kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Sporseverleri heyecanla takip ettiği maç hakkında Villareal ile Man. United kim kazandı ve UEFA kupası kim kazandı gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
UEFA KUPASI KİM KAZANDI?
UEFA kupası final maçı Villareal ile Man. United arasında yapılıyor. Maç henüz sna ermedi.
Canlı Skor:
Villareal 1-0- Man. United (Maç devam ediyor.)