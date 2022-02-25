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UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden aynı skorla yenik ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

63. dakikada Holes sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bomboş durumda bulunan Sor, topu ağlara gönderdi. 3-1

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sor, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Altay gole izin vermedi.

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Arda Güler'in sert şutunda kaleci Mandous topu çeldi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Berisha, skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. 3-2

STAT: EDEN ARENA

Hakemler: Chris Kavanagh xx, Constantine Hatzidakis xx, Harry Lennard xx

Slavia Prag: Mandous xx, Bah xx (Lingr dk. 46 x), Ousou xx, Kacharaba xx (Kudela dk. 90+1 ?), Dorley xx, Traore xxx (Talovierov dk. 78 x), Holes xx, Schranz xxx, Plavsic xx (Pudil dk. 90+2 ?), Olayinka xxx, Sor xxx (Tecl dk. 83 ?)

Yedekler: Sirotnik, Milos Pudil, Madsen, Krmencik, Daniel Samek

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Fenerbahçe : Altay xx, Osayi xx, Serdar Aziz x, Tisserand xxx (Kim Min-Jae dk. 81 ?), Szalai xx, Sosa x (Ozan Tufan dk. 57 x) Mert Hakan xx, Valencia xx, Pelkas xx (Arda Güler dk. 57 xx), Ferdi x (Sangare dk. 31 x), Serdar Dursun x (Berisha dk. 81 ?)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, İrfan Can, Arda Aksoy, Bora Aydınlık

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Schranz (dk. 19), Sor (dk. 27 ve 63) (Slavia Prag), Mert Hakan (dk. 39), Berisha (dk. 90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kacharaba, Tecl (Slavia Prag), Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas (Fenerbahçe)

(İHA)

UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Güncel, Haberler

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