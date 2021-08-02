UEFA Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi
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UEFA Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi
Anadolu Ajansı / Fatih Erel - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)/ Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray ise, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacağı St Johnstone (İskoçya) takıma elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Vojvodina (Sırbistan)/ LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Şampiyonlar Yolu

Mura (Slovenya)/ Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Prishtina (Kosova)/ Bodø/Glimt (Norveç)

Neftçi (Azerbaycan)/ Helsinki (Finlandiya) - Maccabi Haifa (İsrail)/ Torshavn (Faroe Adaları)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Flora Tallinn (Estonya) vs Shamrock Rovers (İrlanda)/ Teuta (Arnavutluk)

Riga (Letonya)/ Hibernians (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)/ Slovan Bratislava (Slovakya)

Linfield (Kuzey İrlanda)/ Fola Esch (Lüksemburg) - Kayrat (Kazakistan)/ Alashkert (Ermenistan)

Ana Yol

AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Karabağ (Azerbaycan) - Breidablik (İzlanda)/ Aberdeen (İskoçya)

Ujpest (Macaristan)/ Basel (İsviçre) - Cukaricki (Sırbistan)/ Hammarby (İsveç)

TNS (Galler)/ Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA-Sofia (Bulgaristan)/ Osijek (Hırvatistan)

Paços de Ferreira (Portekiz)/ Larne (Kuzey İrlanda) - Tottenham (İngiltere)

Stade Rennais (Fransa) - Rosenborg (Norveçl)/ Domzale (Slovenya)

Laç (Arnavutluk)/ Anderlecht (Belçika) - Vitesse (Hollanda)/ Dundalk (İrlanda)

Vojvodina (Sırbistan)/ LASK (Avusturya) - Galatasaray (Türkiye)/ St Johnstone (İskoçya)

Kolos Kovalivka (Ukrayna)/ Shakhter Karagandy (Kazakistan) - Spartak Trnava (Slovakya)/ Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Bohemian (İrlanda)/ PAOK (Yunanistan) - Hibernian (İskoçya)/ Rijeka (Hırvatistan)

KuPS Kuopio (Finlandiya)/ Astana (Kazakistan) - Union Berlin (Almanya)

Luzern (İsviçre)/ Feyenoord (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)/ Velez (Bosna Hersek)

Rakow Czestochowa (Polonya)/ Rubin (Rusya) - RFS (Letonya)/ Gent (Belçika)

Dinamo Batumi (Gürcistan)/ Sivasspor (Türkiye) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)/ Copenhagen (Danimarka)

Santa Clara (Portekiz)/ Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sochi (Rusya)/ Partizan (Sırbistan)

Trabzonspor (Türkiye)/ Molde (Norveç) - Roma (İtalya)

Slask Wroclaw (Polonya)/ Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Rapid Wien (Avusturya)/ Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi)

Jablonec (Çekya)/ Celtic (İskoçya) - Tobol Kostanay (Kazakistan)/ MSK Zilina (SLOVAKYA)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel

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