UEFA Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)/ Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray ise, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacağı St Johnstone (İskoçya) takıma elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Vojvodina (Sırbistan)/ LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Şampiyonlar Yolu
Mura (Slovenya)/ Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Prishtina (Kosova)/ Bodø/Glimt (Norveç)
Neftçi (Azerbaycan)/ Helsinki (Finlandiya) - Maccabi Haifa (İsrail)/ Torshavn (Faroe Adaları)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Flora Tallinn (Estonya) vs Shamrock Rovers (İrlanda)/ Teuta (Arnavutluk)
Riga (Letonya)/ Hibernians (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)/ Slovan Bratislava (Slovakya)
Linfield (Kuzey İrlanda)/ Fola Esch (Lüksemburg) - Kayrat (Kazakistan)/ Alashkert (Ermenistan)
Ana Yol
AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Karabağ (Azerbaycan) - Breidablik (İzlanda)/ Aberdeen (İskoçya)
Ujpest (Macaristan)/ Basel (İsviçre) - Cukaricki (Sırbistan)/ Hammarby (İsveç)
TNS (Galler)/ Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA-Sofia (Bulgaristan)/ Osijek (Hırvatistan)
Paços de Ferreira (Portekiz)/ Larne (Kuzey İrlanda) - Tottenham (İngiltere)
Stade Rennais (Fransa) - Rosenborg (Norveçl)/ Domzale (Slovenya)
Laç (Arnavutluk)/ Anderlecht (Belçika) - Vitesse (Hollanda)/ Dundalk (İrlanda)
Vojvodina (Sırbistan)/ LASK (Avusturya) - Galatasaray (Türkiye)/ St Johnstone (İskoçya)
Kolos Kovalivka (Ukrayna)/ Shakhter Karagandy (Kazakistan) - Spartak Trnava (Slovakya)/ Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Bohemian (İrlanda)/ PAOK (Yunanistan) - Hibernian (İskoçya)/ Rijeka (Hırvatistan)
KuPS Kuopio (Finlandiya)/ Astana (Kazakistan) - Union Berlin (Almanya)
Luzern (İsviçre)/ Feyenoord (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)/ Velez (Bosna Hersek)
Rakow Czestochowa (Polonya)/ Rubin (Rusya) - RFS (Letonya)/ Gent (Belçika)
Dinamo Batumi (Gürcistan)/ Sivasspor (Türkiye) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)/ Copenhagen (Danimarka)
Santa Clara (Portekiz)/ Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sochi (Rusya)/ Partizan (Sırbistan)
Trabzonspor (Türkiye)/ Molde (Norveç) - Roma (İtalya)
Slask Wroclaw (Polonya)/ Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Rapid Wien (Avusturya)/ Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi)
Jablonec (Çekya)/ Celtic (İskoçya) - Tobol Kostanay (Kazakistan)/ MSK Zilina (SLOVAKYA)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel