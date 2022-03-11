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UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk maçları bu akşam oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

Vitesse: 0 - Roma: 1

PAOK: 1 - Gent: 0

Slavia Prag: 4 - LASK: 1

Partizan: 2 - Feyenoord: 5

Olimpik Marsilya: 2 - Basel: 1

Leicester City: 2 - Rennes: 0

PSV: 4 - Kopenhag: 4

Bodo/Glimt: 2 - AZ Alkmaar: 1 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Gent, Roma, UEFA, Spor, Haberler

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