UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar
İhlas Haber Ajansı - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk maçları bu akşam oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:
Vitesse: 0 - Roma: 1
PAOK: 1 - Gent: 0
Slavia Prag: 4 - LASK: 1
Partizan: 2 - Feyenoord: 5
Olimpik Marsilya: 2 - Basel: 1
Leicester City: 2 - Rennes: 0
PSV: 4 - Kopenhag: 4
Bodo/Glimt: 2 - AZ Alkmaar: 1 - İSTANBUL
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor