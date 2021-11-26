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UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

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UEFA Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Uefa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan Konferans Ligi'nde 5. hafta bu akşam oynanan 16 karşılaşma ile tamamlandı. 8 grupta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - LASK (Avusturya): 0-1

HJK Helsinki (Finlandiya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0

B Grubu

Flora (Estonya) - Partizan (Sırbistan): 1-0

Anorthosis ( Kıbrıs Rum Kesimi ) - Gent (Belçika): 1-0

C Grubu

Bodo/Glimt (Norveç) - CSKA Sofya ( Bulgaristan ): 2-0

Roma (İtalya) - Zorya (Ukrayna): 4-0

D Grubu

Randers (Danimarka) - CFR Cluj (Romanya): 2-1

Jablonec (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1

E Grubu

Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda): 2-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Union Berlin (Almanya): 0-1

F Grubu

Lincoln Red Imps ( Cebelitarık ) - Kopenhag (Danimarka): 0-4

Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 0-0

G Grubu

Mura (Slovenya) - Tottenham (İngiltere): 2-1

Rennes (Fransa) - Vitesse (Hollanda): 3-3

H Grubu

Kairat (Kazakistan) - Basel (İsviçre): 2-3

Karabağ (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

(İHA)

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