UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
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UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 8 grubun yer aldığı organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Maçlar 16 Eylül'de başlayacak ve final 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi, UEFA tarafından ilk kez organize ediliyor. Grup maçları, UEFA Avrupa Ligi'yle aynı gün oynanacak. 16 Eylül'de başlayacak olan maçlar, 9 Aralık'ta bitecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak üst tura yükselecek. İkinci olan ekipler ise, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlarla Play-Off oynayacak. Final karşılaşması ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu

LASK

Maccabi Tel-Aviv

Alashkert

Helsinki

B Grubu

Gent

Partizan

Flora Tallin

Anorthosis

C Grubu

Roma

Zorya

CSKA Sofya

Bodo

D Grubu

Alkmaar

Cluj

Jablonec

Randers

E Grubu

Slavia Prag

Feyenoord

Union Berlin

Maccabi Haifa

F Grubu

Kopenhag

PAOK

Slovan Bratislava

Lincoln Red

G Grubu

Tottenham

Rennes

Vitesse

Mura

H Grubu

Basel

Karabağ

Kairat Almaty

Omonia - İSTANBUL

UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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