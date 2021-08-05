UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)
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UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk etti. Müsabaka 3-3 beraberlikle sonuçlanırken, bordo-mavililer tur şansını Norveç'e bıraktı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gervinho'nun vuruşunda Linde'nin göğsüyle müdahale ettiği top kornere çıktı.

54. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı korner atışında arka direkte topu önüne alan Djaniny'nin vuruşunda savunma oyuncuları meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

57. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Gervinho'nun kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Vitor Hugo, kafa topu filelere gönderdi. 2-1

65. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hestad'ın yerden pasında kale sahası içindeki Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

68. dakikada Nwakaeme sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ön direğe kadar indi. Vuruşunda ise top kaleci Linde'den döndü.

74. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2

85. dakikada Brynhildsen'in kale sahası içinde yerden pasında Hussain vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

90. dakikada Sinyan'ın ceza sahası içinde Yusuf Sarı'yı düşürmesi sonucu hakem Harm Osmers penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Linde'in sağındaki direğe nişanladı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Harm Osmers xxx, Robert Kempter xxx, Florian Badstübner xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan x, Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Bruno Peres xx, Bakasetas xx, Berat Özdemir xx (Abdulkadir Parmak dk. 90 ?), Marek Hamsik xx, Gervinho xx, Nwakaeme xx, Djaniny xx (Yusuf Sarı dk. 80 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Arda, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, Trondsen, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Molde FK: Linde xx, Knudtzon xx, Sinyan xx, Gregersen xx (Bjornbak dk. 83 ?), Risa xx, Aursnes xx, Mannsverk xx (Wolff Eikrem dk. 73 x) Hussain xx, Hestad xx (Breivik dk. 83 ?), Omoijuanfo xx (Sigurdarsson dk. 89 ?), Brynhildsen xx (Andersen dk. 89 ?)

Yedekler: Craninx, Lervik, Sigurdarsson, Grodem, Datro Fofana, Ulland Andersen, Haugen, Lovik

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Nwakaeme (dk. 15), Vitor Hugo (dk.57), Djaniny (dk.74) (Trabzonspor), Brynhildsen (dk. 31 ve 65), Hussain (dk. 85) (Molde FK)

Sarı Kartlar: Risa, Sinyan, Brynhildsen (Molde FK), Bakasetas (Trabzonspor) - TRABZON

UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)
UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 3 Molde FK: 3 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı
UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.
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