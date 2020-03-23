UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi ve Polonya'daki Avrupa Ligi final maçlarını süresiz erteledi Karşılaşmaların oynanacağı tarihler, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin öncülüğünde kurulan çalışma grubu tarafından belirlenecek ve daha sonra açıklanacak.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı, müsabakalar için yeni tarih vermedi. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, 30 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanıyordu. UEFA yaptığı açıklamada, mayıs ayında oynanması planlanan erkek futbolunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmaları ile kadın futbolundaki Şampiyonlar Ligi finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiği açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com