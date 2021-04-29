UEFA: "İstanbul'daki kısıtlamanın maça etki etmeyeceğine eminiz"
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UEFA: "İstanbul'daki kısıtlamanın maça etki etmeyeceğine eminiz"

UEFA: 'İstanbul'daki kısıtlamanın maça etki etmeyeceğine eminiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasının sınırlı sayıda seyirci ile oynatılması kararında değişiklik olmadığını duyurdu.

UEFA, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasının sınırlı sayıda seyirci ile oynatılması kararında değişiklik olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kısıtlamanın final maçı üzerinde bir etki etmeyeceği aktarıldı.

UEFA, İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının sınırlı sayıda seyirci ile oynanma kararında bir değişiklik olmadığı vurgulandı. UEFA konuyla ilgili, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kısıtlamanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağından eminiz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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