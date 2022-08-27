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UEFA ilk maçlar ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kimler?

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Peki, UEFA ilk maçlar ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kimler?

Sarı-Lacivertli temsilci Fenerbaçhe, Avrupa Ligi gruplarında kupayı elde etmek için kıyasıya mücadele verecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup maçlarının tarihi bu süreçte sık sık sorgulanıyor.Peki, UEFA ilk maçlar ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kimler? İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Sarı-Lacivertli temsilci Fenerbaçhe, Avrupa Ligi gruplarında kupayı elde etmek için kıyasıya mücadele verecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup maçlarının tarihi bu süreçte sık sık sorgulanıyor. Yapılacak iki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sonlanacak. Ayrıca son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleşecek.

Açıklanan Maç Tarihleri

Maç günü: 8 Eylül 2022

Maç günü: 15 Eylül 2022

Maç günü: 6 Ekim 2022

Maç günü: 13 Ekim 2022

Maç günü: 27 Ekim 2022

Maç günü: 3 Kasım 2022

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Fenerbahçe Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmek isterken, sarı lacivert takımın gruplardaki rakibi Cuma günü yani bugün belli olmuş oldu. Fenerbahçe'nin gruptaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da çekilecek kura sonunda belirlendi.

A GRUBU

Arsenal

PSV Eindhoven

Bodo

Zürih

B GRUBU

Dinamo Kiev

Rennes

FENERBAHÇE

AEK

C GRUBU

Roma

Ludogorets

Real Betis

Helsinki

D GRUBU

Braga

Malmö

Union Berlin

Saint-Gilloise

E GRUBU

Manchester United

Real Sociedad

Sheriff

Omonoia

F GRUBU

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

G GRUBU

Olympiacos

Karabağ

Freiburg

Nantes

H GRUBU

Kızılyıldız

Monaco

Ferencvaros

Trabzonspor

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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