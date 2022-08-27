UEFA ilk maçlar ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kimler?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Peki, UEFA ilk maçlar ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kimler?
Sarı-Lacivertli temsilci Fenerbaçhe, Avrupa Ligi gruplarında kupayı elde etmek için kıyasıya mücadele verecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup maçlarının tarihi bu süreçte sık sık sorgulanıyor.Peki, UEFA ilk maçlar ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kimler? İşte detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Sarı-Lacivertli temsilci Fenerbaçhe, Avrupa Ligi gruplarında kupayı elde etmek için kıyasıya mücadele verecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup maçlarının tarihi bu süreçte sık sık sorgulanıyor. Yapılacak iki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sonlanacak. Ayrıca son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleşecek.
Açıklanan Maç Tarihleri
Maç günü: 8 Eylül 2022
Maç günü: 15 Eylül 2022
Maç günü: 6 Ekim 2022
Maç günü: 13 Ekim 2022
Maç günü: 27 Ekim 2022
Maç günü: 3 Kasım 2022
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU?
Fenerbahçe Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmek isterken, sarı lacivert takımın gruplardaki rakibi Cuma günü yani bugün belli olmuş oldu. Fenerbahçe'nin gruptaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da çekilecek kura sonunda belirlendi.
A GRUBU
Arsenal
PSV Eindhoven
Bodo
Zürih
B GRUBU
Dinamo Kiev
Rennes
FENERBAHÇE
AEK
C GRUBU
Roma
Ludogorets
Real Betis
Helsinki
D GRUBU
Braga
Malmö
Union Berlin
Saint-Gilloise
E GRUBU
Manchester United
Real Sociedad
Sheriff
Omonoia
F GRUBU
Lazio
Feyenoord
Midtjylland
Sturm Graz
G GRUBU
Olympiacos
Karabağ
Freiburg
Nantes
H GRUBU
Kızılyıldız
Monaco
Ferencvaros
Trabzonspor