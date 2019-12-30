Haberler » Spor » UEFA, her devrede 1 kez 'VAR' itiraz hakkı istedi - Spor

UEFA, her devrede 1 kez 'VAR' itiraz hakkı istedi

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, VAR uygulamasında önemli değişiklikler talep etti.

30.12.2019 07:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:14
UEFA, her devrede 1 kez 'VAR' itiraz hakkı istedi

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, VAR uygulamasında önemli değişiklikler talep etti.


Ceferin, her takıma devre başına 1 kez VAR itiraz etme hakkı verilmesi gerektiğini savundu. oyun kurallarını belirleyen IFAB bu öneriyi kabul ederse, itiraz hakkı teknik direktörler tarafından kullanılacak. Hakemler, teknik direktörün itirazı sonrası monitöre gidip pozisyonu izlemek zorunda olacak. UEFA Elit


Teknik Direktörler Semineri'nde Jürgen Klopp, Pep Guardiola, gibi futbol adamları ile fikir alışverişinde bulunan Ceferin, özellikle ofsayt uygulamalarından şikayet etti. Ceferin, "Bir oyuncunun ayakkabı numarası daha büyükse ofsayt oluyor!" dedi.


Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: UEFA, her devrede 1 kez 'VAR' itiraz hakkı istedi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler