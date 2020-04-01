UEFA, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off...
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
01.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:43
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA