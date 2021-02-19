UEFA genel sekreterler toplantısı yapıldı
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UEFA genel sekreterler toplantısı yapıldı

19.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:24
UEFA genel sekreterler toplantısı yapıldı

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun genel sekreterlerinin katılımı ile düzenlenen UEFA genel sekreterler toplantısı yapıldı.

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun genel sekreterlerinin katılımı ile düzenlenen UEFA genel sekreterler toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre video konferans yöntemiyle yapılan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın Riva'dan katıldığı toplantıda, UEFA tarafından federasyonlara önümüzdeki günlerde gerçekleşecek aktiviteler hakkında bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Toplantıda mart ayında oynanacak milli müsabakalarda alınacak sağlık ve hijyen tedbirleri ile maç organizasyonlarının detayları konuşuldu.

2020-2021 sezonunda oynanması gereken 19 yaş altı turnuvalarının geleceği ile ilgili planlamalar da federasyonlarla paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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