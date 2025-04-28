UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor. UEFA Gençlik Ligi nedir, Şampiyonlar Ligi ile aynı mı?

UEFA GENÇLİK LİGİ NEDİR, ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE AYNI MI?

UEFA Gençlik Ligi (aslında UEFA U-19 Şampiyonlar Ligi), UEFA tarafından, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynamaya hak kazanan futbol kulüplerinin, 19 yaş altı takımları arasında organize edilen futbol turnuvası. UEFA Gençlik Ligi; Güney Amerika'da CONMEBOL tarafından düzenlenen U-20 Copa Libertadores ve Avrupa'da düzenlenen NextGen Serisi turnuvaları ile benzerdir.

Lig Statüsü

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 kulübün, UEFA tarafından belirtilen gerekli şartları yerine getirmesi halinde katılım gösterebildiği Gençlik Ligi'nde dörder takımın bulunduğu 8 grupta ilk iki sırayı alan kulüpler, bir üst aşamaya çıkarak son 16 takım arasına girmektedir. Grup aşamasından çıkan 16 takım birbirleriyle tek maç eleme usulüne göre karşılaşırlar. Son 16 aşamasındaki gibi çeyrek final eşleşmelerinden çıkan takımlar, tek maçlık eleme sistemine göre belirlenir. Bu aşamada hangi takımın ev sahibi olacağı çekilecek kura sonrasında açıklanır. Daha sonra 4 takım, yarı finale yükselir. Eleme maçlarının normal süresinde eşitlik olursa direkt seri penaltı vuruşlarına geçilir.

Trabzonspor U19, 2024-25 UEFA Gençlik Ligi sezonunda da Yerel Şampiyonlar Yolu üzerindeki 3 turu da geçerek Nakavt Aşaması olarak adlandırılan UEFA Şampiyonlar Ligi Yolu'ndaki en iyi 22 takım ile Yerel Şampiyonlar Yolu'nun 10 galibinin mücadeleye devam ettiği, tek ayaklı eleme formatında oynanacak eleme aşamasına katılmaya hak kazanmıştır. Son 32 Tur'unda rakibi İtalyan temsilcisi Juventus'u kendi sahasında 1-0'lık skor ile geçerek Son 16 Tur'una kalan bordo mavili genç oyuncular bir diğer İtalyan temsilcisi Atalanta'yı kendi evinde oynadığı maçın normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda 5-3 ile geçerek adını Çeyrek Final turuna yazdırmıştır. Çeyrek finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Internazionale'i 1-0'lık skorla mağlup ederek turnuva tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk takımı olma başarısını gösterdiler.