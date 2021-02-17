UEFA Gençlik Ligi'ne koronavirüs engeli
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UEFA Gençlik Ligi'ne koronavirüs engeli

17.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:53
UEFA Gençlik Ligi'ne koronavirüs engeli

UEFA, Gençlik Ligi 2020-21 sezonunun koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

UEFA, Gençlik Ligi 2020-21 sezonunun koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

UEFA, koronavirüs salgınının gidişatı sebebiyle futbolcuların sağlığını korumak için Gençlik Ligi'nin 2020-2021 sezonunun iptal edildiği duyurdu. Yapılan açıklamada, iki kulübün ligden çekildiği hatırlatılırken, ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamalarının da karşılaşmaların yapılmasında zorluklara sebep olduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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