UEFA Gençlik Ligi'ne koronavirüs engeli

UEFA, Gençlik Ligi 2020-21 sezonunun koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

UEFA, koronavirüs salgınının gidişatı sebebiyle futbolcuların sağlığını korumak için Gençlik Ligi'nin 2020-2021 sezonunun iptal edildiği duyurdu. Yapılan açıklamada, iki kulübün ligden çekildiği hatırlatılırken, ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamalarının da karşılaşmaların yapılmasında zorluklara sebep olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı