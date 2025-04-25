Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman (Trabzonspor U19)?

UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman (Trabzonspor U19)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Salzburg U-19 Takımı ile karşı karşıya geliyor. Peki, UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman?

UEFA Gençlik Ligi 2024-2025 sezonu yarı final maçında temsilcimiz Trabzonspor U19, deplasmanda Salzburg U19 karşısına çıkıyor. Peki, UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman

UEFA GENÇLİK LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayan karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetiyor.

UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman (Trabzonspor U19)?

Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapıyor. Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.