UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman (Trabzonspor U19)?
UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Salzburg U-19 Takımı ile karşı karşıya geliyor. Peki, UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman?
UEFA Gençlik Ligi 2024-2025 sezonu yarı final maçında temsilcimiz Trabzonspor U19, deplasmanda Salzburg U19 karşısına çıkıyor. Peki, UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman
UEFA GENÇLİK LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayan karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetiyor.
Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapıyor. Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.