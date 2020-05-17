UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 20 yıl önce ev sahipliği yaptığı ve sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucu 4-1 yendiği final maçından görüntülere yer verildi.

Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası, 2009-2010 sezonundan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenleniyor.

Kaynak: AA