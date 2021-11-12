UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili başvurusunu reddetti

UEFA, Galatasaray'ın Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 4 Kasım'da Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maç için tekrar oynama veya hükmen galibiyet talebiyle yaptığı başvurunun kabul edilmediği duyuruldu.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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