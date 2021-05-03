UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon
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UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 4-3 yenen Sporting Lizbon, şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 4-3 yenen Sporting Lizbon, şampiyonluğa ulaştı.

Futsal Şampiyonlar Ligi'nin 2020-2021 sezonu finalinde, İspanya temsilcisi Barcelona ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon karşılaştı.

Sporting Lizbon, Hırvatistan'daki Kresimir Cosic Arena'da oynanan mücadeleyi Izaquel Gomes, Erick Mendonca, Joao Matos ve Pany Varela'nın golleriyle 4-3 kazandı.

Barcelona'nın golleri Marcenio, Ximbinha ve Ferrao'dan geldi.

Portekiz ekibi, 2019 yılının ardından turnuvada ikinci kez şampiyon oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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