UEFA, futbolcuları beyin sarsıntısına karşı uyardı

10.10.2019 16:10

UEFA, futbolda sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan "beyin sarsıntısı" hakkında farkındalık kampanyası başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kampanyanın, oyuncular özelinde teknik direktörler, antrenörler, hakemler, idareciler, doktor ve diğer sağlık ekibi üyeleri başta olmak üzere futbolun tüm ana unsurları ile paydaşlarının dikkatini beyin sarsıntısına çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Kampanya için hazırlanan videonun UEFA'ya üye tüm ülkelerde eş zamanlı olarak futbol ailesine ulaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA