UEFA Futbol Hukuku Programı
UEFA Futbol Hukuku Programı'nın ilk modülü olan 'Futbol Hukukuna Giriş' modülü 6-10 Kasım tarihlerinde UEFA'nın genel merkezinde yapılan eğitimlerin ardından tamamlandı.
UEFA FUTBOL HUKUKU PROGRAMI'NIN İLK MODÜLÜ TAMAMLANDI
Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi'nin UEFA ortaklığında ilkini 2015/2016 akademik yılında tamamladığı UEFA Futbol Hukuku Programı'nın (UEFA FLP) ikincisi, geçtiğimiz hafta içinde İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde başladı. UEFA'ya bağlı ülkelerin futbol federasyonlarının ve kulüplerinin avukatlarının yanı sıra futbol alanında çalışan bağımsız avukatlardan oluşan 24 kişilik grup programın ilk ayağı olan beş günlük eğitim programından geçtiler.
UEFA Disiplin ve Dürüstlük Birimi Direktörü Dr. Emilio Garcia Silvero ve CAS Hakemi Michele Bernasconi'nin yöneticiliğini yürüttüğü UEFA FLP dört modülden oluşuyor. 'Futbol Hukukuna Giriş' modülünü takiben katılımcılar 'FIFA Transfer Yönetmelikleri', 'Diğer Futbol Kuralları ve Yönetmelikleri' ve 'CAS: Yapı ve İşleyiş' modüllerinde beşer günlük eğitimler alacaklar.
UZMAN İSİMLERDEN FUTBOL HUKUKU DERSLERİ
Programın ilk ayağında UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti, CAS Hakemi Michele Bernasconi, UEFA Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina, UEFA Hukuk İşleri Direktörü Jacquez Bondallaz, FIFA Dürüstlük ve Kurumsal İşler Direktörü Oliver Jaberg ve Avukat Jan Kleiner gibi futbol hukuku ve yönetimi alanlarında uzman isimler öğrencilerle deneyimlerini paylaştılar.
Ders konularıarasında 'UEFA'nın Yapı ve İşleyişi', 'FIFA'nın Yapı ve İşleyişi', 'Futbol Hukuku ve Devletler Hukuku', 'Futbolun Kuralları ve Yeni Teknolojiler' ve 'İsviçre Hukukuna Giriş' gibi başlıklar bulunmakta.
Katılımcılar arasında ise Real Madrid, Hamburg SV, Club Brugge gibi kulüplerin avukatlarının yanı sıra İtalya, İngiltere, Almanya, Portekiz, Romanya ve Norveç'in yanı sıra birçok ülke federasyonu ve oyuncular birliğinin hukukçuları yer almakta.
BİR SONRAKİ MODÜL OCAK 2018'DE MADRİD'DE
Programın 'FIFA Transfer Yönetmelikleri' başlıklı ikinci modülü ise bir diğer eğitim ortağı olan Rey Juan Carlos Üniversitesi organizatörlüğünde 15-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Madrid'de düzenlenecek.
UEFA Futbol Hukuku Programı'nda Kadir Has Üniversitesi'ni temsilen Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Dr. Levent Bıçakcı ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Direktörü Emir Güney yer alıyor.
Program'ın üçüncüsü 2019/2020 akademik yılında düzenlenecek.