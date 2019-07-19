UEFA Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play cezasını açıkladı, Avrupa kupalarından men edilme yok

UEFA Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play cezasını açıkladı, Avrupa kupalarından men edilme yok

UEFA Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini açıkladı.

UEFA Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play cezasını açıkladı, Avrupa kupalarından men edilme yok

UEFA, Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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