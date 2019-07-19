UEFA Fenerbahçe'nin Finansal Fair Play cezasını açıkladı, Avrupa kupalarından men edilme yok

UEFA, Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle