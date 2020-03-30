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1 Nisan, Avrupa, Spor

UEFA, federasyonlarla yeniden toplanıyor

UEFA, daha önce gerçekleştirilen toplantıda oluşturulan iki çalışma grubunun kaydettiği ilerlemeyle ilgili bilgileri paylaşmak ve liglere başlama konusunda seçenekleri tartışmak üzere federasyonlarla video konferans gerçekleşeceğini açıkladı.

30.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:10
UEFA, federasyonlarla yeniden toplanıyor

UEFA, daha önce gerçekleştirilen toplantıda oluşturulan iki çalışma grubunun kaydettiği ilerlemeyle ilgili bilgileri paylaşmak ve liglere başlama konusunda seçenekleri tartışmak üzere federasyonlarla video konferans gerçekleşeceğini açıkladı.

Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da birçok spor dalında olduğu gibi futbola da ara verilmişti. UEFA, 1 Nisan'da 55 üye federasyon ile video konferans toplantı gerçekleşeceğini duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, 1 Nisan'da daha önce gerçekleşen toplantıda oluşturulan çalışma gruplarının kaydettikleri ilerlemeleri paylaşacakları ifade edilirken, liglere yeniden başlama konusunda da seçeneklerin tartışılacağı belirtildi.

Ayrıca bu toplantıda tüm UEFA, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra FIFA ve Avrupa düzeyindeki oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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