UEFA Euro 2020 ne zaman, nerede? UEFA Euro 2020 hangi takımlar yer alacak? İlk maçlar ve saatleri!
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UEFA Euro 2020 ne zaman, nerede? UEFA Euro 2020 hangi takımlar yer alacak? İlk maçlar ve saatleri!

UEFA Euro 2020 ne zaman, nerede? UEFA Euro 2020 hangi takımlar yer alacak? İlk maçlar ve saatleri!
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İçerisinde Türk Milli Takımımızın'da yer aldığı UEFA Euro 2020 koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yaz yapılması planlanmış ancak pandeminin etkilerinin sürmesinden dolayı bu akşam yapılcak Türkiye - İtalya karşılaşmasıyla başlayacak. Hem Milli Takımımızın yer alması hem de liglerin bitmesiyle Euro 2020'ye ilgi oldukça büyük. Birçok futbol severin merak ettiği "UEFA Euro 2020 ne zaman, nerede? UEFA Euro 2020 hangi takımlar yer alacak?" gibi sorulara ve daha birçok bilgi haberimizde...

A Milli Futbol Takımı'mızında mücadele edeceği ve geçtiğimiz yaz yapılması planlanan ancak Covid19 salgını nedeniyle ertelenen UEFA Euro 2020 bu akşam Türkiye - İtalya maçıyla birlikte başlıyor. Peki UEFA Euro 2020 ne zaman, nerede? UEFA Euro 2020 hangi takımlar yer alacak?

UEFA EURO 2020 EV SAHİBİ HANGİ ÜLKELER?

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya, Rusya'nın dahil olduğu 11 ülke ve şehir ev sahipliği yapmaktadır.

UEFA EURO 2020 NE ZAMAN?

UEFA Euro 2020 11 Haziran 2021 akşamı Stadio Olimpico (Roma Olimpiyat Stadyumu) yapılacak Türkiye - İtalya maçı ile başlayacak ve 11 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir.


UEFA EURO 2020'DE HANGİ ÜLKELER VAR?

UEFA Euro 2020'de Euro 2016'da olduğu gibi 4 takımdan oluşan 6 grup olacak ve 24 takım mücadele edecek. Türkiye'nin de yer aldığı Euro 2020'de mücadele edecek takımlar;

  • Belçika
  • İtalya
  • Rusya
  • Polonya
  • Ukrayna
  • İspanya
  • Fransa
  • Türkiye
  • İngiltere
  • Çekya
  • Finlandiya
  • İsveç
  • Almanya
  • Hollanda
  • Hırvatistan
  • Avusturya
  • Portekiz
  • İsviçre
  • Danimarka
  • Galler
  • Macaristan
  • Slovakya
  • İskoçya
  • Kuzey Makedonya

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Euro 2020'de her şehir üç grup maçına ve son 16 veya çeyrek final maçlarından bir tanesine daha ev sahipliği yapacak. Paylaştırmalar şu şekildedir.

Grup maçları, son 16, yarı final ve final: Londra (İngiltere)

Grup maçları ve çeyrek final: Münih (Almanya), Bakü (Azerbaycan), Sankt-Peterburg (Rusya), Roma (İtalya)

Grup maçları ve son 16: Kopenhag (Danimarka), Bükreş (Romanya), Amsterdam (Hollanda), Dublin (İrlanda), Bilbao (İspanya), Budapeşte (Macaristan), Glasgow (İskoçya)

A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Sankt-Peterburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Sevilla (İspanya) ve Sankt-Peterburg (Rusya) olarak değiştirildi

F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)

UEFA EURO 2020 İLK MAÇLARIN GÜNÜ VE SAATLERİ!

UEFA Euro 2020 ne zaman, nerede? UEFA Euro 2020 hangi takımlar yer alacak? İlk maçlar ve saatleri!
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