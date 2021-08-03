UEFA, EURO 2020 finalindeki olaylar hakkında disiplin süreci başlattı
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UEFA, EURO 2020 finalindeki olaylar hakkında disiplin süreci başlattı

UEFA, EURO 2020 finalindeki olaylar hakkında disiplin süreci başlattı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde yaşananlarla ilgili disiplin süreci başlattı.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde yaşananlarla ilgili disiplin süreci başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda İngiltere ile İtalya arasında oynanan final maçında taraftarların stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere Futbol Federasyonuna yönelik disiplin sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

İtalya'nın kazandığı final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.

Bu arada, İngiltere Futbol Federasyonu da "utanç verici sahnelerin" bir daha yaşanmaması için bağımsız inceleme başlattığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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