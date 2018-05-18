UEFA Eski Başkanı Micheal Platini, Dünya Kupasında Hile Yapıldığını İtiraf Etti
UEFA eski Başkanı Micheal Platini, 1998 Dünya Kupasında Fransa ve Brezilya'nın finalden önce karşı karşıya gelmemeleri için hile yaptığını itiraf etti.
UEFA eski başkanı Micheal Platini, 98 Dünya Kupasında hile yapıldığını itiraf etti.
Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'equipe'te yer alan habere göre Platini bu final için çeşitli hesaplamalar yaptıklarını söyledi. 98 Dünya Kupası'nın finalinde ise Fransa, Brezilya'yı 3-0 mağlup etmişti.
"AYARLAMALAR YAPILDI"
Platini, 98 Dünya Kupası ile ilgili tarihi itiraflarda bulunurken kura çekimi öncesi Brezilya ve Fransa'nın karşılaşmamaları için ayarlamalar yapıldığını söyledi. Kura çekimi öncesinde yapılan hesaplamalarla birlikte, Fransa C Grubu'nda, Brezilya ise A Grubu'nda yer almıştı. İki takımın da gruplarını ilk sırada bitirmeleri durumunda final maçından önce karşılaşmalarının önüne geçilmiş oldu.
İki takım finalde karşı karşıya gelirken, Fransa rakibi Brezilya'yı Zidane(2) ve Petit'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek Dünya şampiyonu olmuştu.
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BUNLARIN KAN'' I BOZUK. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu batı medeniyetinin mayası hile zatenCevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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Platini Adanalıymış ya la..Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Hiç şaşırmadım.. Batılılar hileyi yaparlar, araya yıllar girince de itiraf ederler...Cevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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Platini, ceplerini doldurdu, 1998''de fransa''yi hile ile Dunya Futbol sampiyonu etti. cukka''yi doldurdu ve paralar bitti, simdi cikti. !!!!!Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır