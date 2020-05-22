UEFA eEURO 2020 maçları Coca-Cola Facebook hesabından yayınlanacak Coca-Cola, 23-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek UEFA eEURO 2020 finallerinin Facebook hesabından canlı yayınlayacak.

Coca-Cola, 23-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek UEFA eEURO 2020 finallerinin Facebook hesabından canlı yayınlayacak.

Coca-Cola İçecek'in açıklamasına göre, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvası olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Kovid-19 sebebiyle bir yıl ertelenmesi sonrası, tamamı çevrimiçi oynanan eEURO 2020'ye olan ilgi daha da arttı.

UEFA Euro 2020 resmi sponsoru ve UEFA eEuro 2020'nin canlı yayın haklarına sahip olan Coca-Cola, UEFA ile Konami iş birliğinde düzenlenecek eEURO 2020'nin şampiyona karşılaşmalarını sosyal medya hesaplarında tüm sporseverlerle buluşturacak.

Şampiyona kapsamındaki tüm maçlar, Coca-Cola'nın Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak, özet görüntülere ve şampiyona ile ilgili haberlere ise şirketin Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşılabilecek.

eEURO 2020 Play-Off Grubu'nda İspanya ve Danimarka'nın ardından üçüncü olan Türkiye, eEURO 2020 şampiyonasında, B grubunda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Coca-Cola ayrıca, finallere katılacak Türkiye milli takımının e-sporcularına da iletişim ve ürün desteği verecek.

"Türkiye adını son 16'ya yazdırdı"

eEURO 2020'de Türkiye'yi temsil eden milli oyuncular Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu, Türkiye'nin adını Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. eEURO 2020 Play-Off Grubu'nda İspanya ve Danimarka'nın ardından üçüncü olan Türkiye, eEURO 2020 şampiyonasına katılım hakkı kazandı.

Şampiyonada Türkiye, B grubunda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. eEURO 2020'de Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Karadağ, Avusturya ve Hırvatistan mücadele edecek.

Kaynak: AA