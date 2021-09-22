UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız

UEFA, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması teklifiyle ilgili endişelerinin olduğunu ve konunun geniş çaplı istişare gerektirdiğini belirtti.

UEFA, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması teklifiyle ilgili endişelerinin olduğunu ve konunun geniş çaplı istişare gerektirdiğini belirtti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, milli takımlar düzeyindeki maç takviminde düzenlemeye gidilmesi, bu sayede de her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanması fikri hakkında ciddi çekincelerinin bulunduğu vurgulandı.

Turnuvaların daha sık düzenlenmesinin sözde faydaları hakkında asılsız promosyon sloganları atmanın yararının olmadığı kaydedilerek, "UEFA ve ona bağlı 55 üye federasyon, 14 Eylül'de planın etkisiyle ilgili endişelerini dile getirebilmek için FIFA'dan özel bir toplantı düzenlemesini istedi. UEFA ve 55 üye federasyonu, bugüne kadar FIFA'dan bu talebe ilişkin bir yanıt almamıştır." denildi.

Planın oluşturduğu potansiyel tehlikeler 4 maddede anlatıldı:

"Dört yılda bir gerçekleşmesinin FIFA Dünya Kupası'na kattığı esrarlı havanın ortadan kalkması ve farklı nesillerin birlikte büyüdüğü turnuvanın değerinin düşmesi.

Düzenli oynanan maçların büyük turnuvalarla değiştirilmesi sonucu zayıf milli takımların önündeki sportif fırsatların azalması.

Daha uzun dinlenme periyotları yerine her yaz yüksek yoğunluklu karşılaşmalara katılmak zorunda kalacak oyuncular için sürdürülebilirlik riski.

En iyi erkek etkinliklerinin sık yapılması yüzünden kadın turnuvalarının gölgede kalması."

FIFA, küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger'in ortaya attığı plan doğrultusunda, kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi konusunu görüşmek amacıyla 30 Eylül Perşembe günü çevrim içi toplanacak.

Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (2. Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda ise 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop
Magazin Göksel Demet Akalın Caner Cindoruk Özge Özpirinçci
Spor Alex Teixeira Cristiano Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden rahatsız - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:14:57. #1.17#