UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren deplasman golü kuralının uygulanmayacağını açıkladı.

UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren deplasman golü kuralının uygulanmayacağını açıkladı.

Deplasman golü kuralı, kaldırıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada kuralın gelecek sezondan itibaren kullanılmayacağı ifade edildi. Buna göre iki maç üzerinden oynanan elemelerde, eşitlik olması halinde deplasmanda fazla gol atan takım, tur atlamayacak. Bunun yerine mücadele sonunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bu bölümde de bozulmazsa, penaltı atışlarına geçilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı