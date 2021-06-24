UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Deplasman golü kuralı, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında uygulanmayacak.

Deplasman golü kuralı, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında uygulanmayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişecek.

Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
Futbolda yeni dönem! UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde seyirci alınabilecek
EURO 2020 yarı final ve final maçlarına 60 binin üzerinde seyirci alınabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:50:55. #1.15#

title