UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı

Deplasman golü kuralı, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında uygulanmayacak.

Deplasman golü kuralı, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında uygulanmayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişecek.

Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer